Dominique Rausis wird vermisst

Seit Freitag wird Dominique Rausis vermisst. Er war mit dem Zug von Lausanne unterwegs nach Martinach. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Am Freitag, 7. April, gegen 17:00 Uhr verliess Dominique Rausis seinen Arbeitsplatz in Lausanne und fuhr mit dem Zug nach Martinach. Anschliessend bestieg er seinen weissen Renault Clio mit dem Kennzeichen VS 351487. Seit diesem Zeitpunkt hat sich der Vermisste nicht mehr gemeldet.

Er ist 175 cm gross, 80 kg schwer, von mittlerer bis fester Statur, mit heller Hautfarbe, hat dunkelbraune Haare und braune Augen. Er trägt eine Sehbrille und möglicherweise eine blaue Trainingsjacke sowie Bluejeans und Nike-Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise über den Verbleib des Vermissten sind an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei 027 326 56 56 zu richten.

pd/map

09. April 2017, 10:18

