Domo setzt auf Videoüberwachung

Vandalismus | Unbekannte wüten in der Altstadt

Verstreuter Abfall in der Altstadt von Domo. Foto: www.ossola24.it

Umgeworfene Töpfe in Domodossola verärgern die Einheimischen. Foto: www.ossola24.it

In Domodossola ist es zuletzt wiederholt zu Vandalenakten gekommen. Mit weiteren Videokameras soll dies künftig unterbunden werden.

Artikel zum Thema Die BLS fährt neu bis nach Domodossola

Auch jenseits des Simplontunnels ist der Einsatz von Videoüberwachung ein anhaltendes Thema. Wie das Nachrichtenportal «Ossola24.it» berichtet, haben in den vergangenen Tagen zum wiederholten Mal Unbekannte in der Altstadt von Domodossola gewütet. In der Nacht hätten sie grössere Pflanzentöpfe umgeworfen und den Inhalt von Abfalleimern auf den Strassen verstreut.

Mit mehr Kontrolle will die Stadt solchen Vandalenakten künftig Abhilfe schaffen. Die Installation von weiteren dreissig Videokameras stehe kurz bevor, hebt das Portal hervor. Damit solle die Sicherheit der Bevölkerung gesteigert werden, indem die Vandalen ebenso wie die Diebe am Samstagsmarkt durch Aufnahmen indentifiziert werden können.

pmo

20. Januar 2017, 10:21

Artikel teilen