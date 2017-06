Adrian Walpen wird neuer Bezirksrichter von Visp

An der Plenarsitzung vom Mittwoch ernannte das Kantonsgericht Dr. Adrian Walpen zum Bezirksrichter am Bezirksgericht Visp. Er tritt die Nachfolge von Dr. Thierry Schnyder an, welcher zum Kantonsrichter gewählt wurde.

Adrian Walpen absolvierte nach Erlangung der Matura am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig das Rechtsstudium an der Universität Fribourg. Von 2000 bis 2004 war er als wissenschaftlicher Assistent und Doktorand an der Universität Fribourg tätig. 2005 wurde ihm der Doktortitel verliehen und im Anschluss daran erwarb er das Berner Anwaltspatent. Ab 2007 arbeitete er als Rechtanwalt in Bern, seit 2012 als Gerichtsschreiber am Kantonsgericht in der Zivil- und Strafabteilung. Dr. Adrian Walpen ist 43 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er wohnt in Brig. Der Stellenantritt ist für den 1. September 2017 vorgesehen.

pd/noa

08. Juni 2017, 13:56

