Der Drache ist los

Mit dem Drachenausbruch ist am Freitagabend die Fasnacht in Naters lanciert worden. Foto: Walliser Bote

Am Freitagabend fand in Naters der traditionelle Drachenausbruch statt. Dem selbsternannten grössten Dorf im Oberwallis steht nun eine zehntägige Narrenzeit bevor.

Lautstarke Guggenmusik-Konzerte und stimmungsvolle Festzelte: Rund um den Natischer Marktplatz ging am Freitagabend der traditionelle Drachenausbruch über die Bühne. Bis zum kommenden 11. Februar ist das Regierungszepter in Naters also fest in den Händen der Drachentöter. Als Zeichen der Macht übergab denn auch Gemeinderat Pascal Salzmann das Schwert an Fürstgraf Jozzelin XI, André Jossen.

Kinderumzug und Bunter Abend

Bereits morgen Samstag stehen in Naters zwei weitere fasnächtliche Höhepunkte an. Dies zunächst am Nachmittag mit dem Kinderumzug und zu später Stunde schliesslich mit der 49. Ausgabe des «Bunten Abends» im Zentrum Missione. Auf dem Programm stehen an den beiden Abenden vom Samstag und Sonntag diverse Auftritte von Schnitzelbankgruppen. Fürstgraf Jozzelin XI. erklärt: «Die Schnitzelbänke werden auf der Bühne wiederum Vollgas geben.»

Lesen Sie mehr über den Drachenausbruch im «Walliser Boten» vom 3. Februar 2018.

msu/zum

02. Februar 2018, 21:58

Artikel teilen