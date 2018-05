Die drei Finalisten stehen fest

Neuer Rekord. Die 9. Ausgabe des Prix Créateurs WKB erreichte die bisherige Höchstzahl an Kandidaten. Dieses Jahr wurden 85 Dossiers eingereicht und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Foto: zvg

Ein elektrisches Luftfahrzeug, das vertikal starten und landen kann, ein natürlicher und geruchsloser Dünger aus Mist aus verschiedenen Regionen des Kantons und ein Informations- und Planungssystem für Bergbahnen: Dies sind die drei Finalisten der 9. Ausgabe des Prix Créateurs WKB.

Der erste Finalist heisst Dufour Aerospace. Das junge Unternehmen mit Sitz in Visp entwickelt ein elektrobetriebenes Luftfahrzeug, das vertikal starten und landen kann. Der Flugzeug-Helikopter kann einen Passagier mitnehmen und 320 km/h schnell fliegen.

Der zweite Finalist, Biosphère, wurde 2017 von vier Walliser Landwirten gegründet. Die Gesellschaft verwertet den Mist aus den Seitentälern und wandelt ihn durch Kompostierung in einen hundertprozentig natürlichen und geruchlosen Dünger um.

Der dritte Anwärter auf den Prix Créateurs WKB 2018 ist die Walliser Firma Geosat. Sie hat ein globales Informationssystem zuhanden der Bergbahnen entwickelt: Verfolgung der Pistenpräparierung und der Beschneiung via GPS/GPRS, digitale Erfassung von Spreng- und Rettungseinsätzen, Analysen von Fahrten und Gewohnheiten der Skifahrer.

Preisverleihung am 6. Juni

Das Publikum kann ab sofort per SMS oder online abstimmen. Der Preis im Wert von CHF 30’000 wird am kommenden 6. Juni in Martinach übergeben. Der Prix Créateurs WKB wird seit 2007 von der Walliser Kantonalbank und der Wirtschaftsförderung des Kantons Wallis Business Valais organisiert.

