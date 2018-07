Drei Personen nach Brand hospitalisiert

Feuer | Brand in Gebäudekomplex in Fully

Grosseinsatz. Nach einem Brand in einem Gebäudekomplex in Fully mussten drei Personen wegen Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital eingeliefert werden. Foto: zvg

Am Montagvormittag brach in einem Gebäude in Fully ein Feuer aus. Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung hospitalisiert werden. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, brach das Feuer in dem Gebäudekomplex aus Wohn- und Geschäftsräumen kurz nach 10 Uhr aus. Das Quartier wurde abgesperrt.

Die aufgebotenen Einsatzkräfte mussten zudem einen Teil des Komplexes vorübergehend evakuieren. Gegen 14.30 Uhr war der Brand vollständig unter Kontrolle.

Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital eingeliefert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Im Einsatz standen die Feuerwehren von Fully, Deux-Rives, die Stützpunktfeuerwehr Martinach und Umgebung, die Kantonspolizei sowie die Gemeindepolizei von Fully und Deux-Rives. Insgesamt waren rund siebzig Rettungskräfte vor Ort.

30. Juli 2018, 16:25

