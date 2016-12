Fahrzeug geriet auf Eisfläche ins Rutschen

Kurz vor Donnerstagmittag hat sich im Val d'Illiez ein Verkehrsunfall ereignet. Drei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Ein 26-jähriger französischer Lenker fuhr am Donnerstag kurz vor Mittag mit einem Personenwagen auf der Waldstrasse Route de la Soi im Val d'Illiez in Richtung Lac de Soi. Bei «Signal de Soi» hielt er seinen Wagen auf einer vereisten Fläche an und stieg aus, um nachzuschauen, ob ein Rückwärtsmanöver möglich ist.

In diesem Moment geriet das Fahrzeug ins Rutschen und kam von der Strasse ab. Der Personenwagen überschlug sich mehrmals, die drei Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Das Auto kam zirka 100 Meter tiefer zum Stillstand.

Schwer verletzt wurden die drei französischen Staatsangehörige im Alter zwischen 24 und 28 Jahren per Helikopter der Air-Glaciers ins Spital von Sitten und ins CHUV nach Lausanne überführt.

29. Dezember 2016, 20:44

