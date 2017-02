Drei Stunden Wartezeit in Realp

Auf beiden Seiten des Furka-Autoverlads ist am Samstag grosse Geduld gefragt. Die Wartezeiten betragen mehrere Stunden.

Am Samstagmorgen informierte die Matterhorn Gotthard Bahn über die aktuellen Wartenzeiten beim Autoverlad durch den Furkatunnel. Vor allem anreisende Automobilisten in Richtung Wallis müssen sich gedulden.

Während auf der Walliser Seite in Oberwald aktuell mit rund einer Stunde gerechnet werden muss, ist am anderen Ende des Tunnels längeres Däumchendrehen angesagt. Denn in Realp belief sich die Wartezeit am Morgen auf bis zu drei Stunden.

Deutlich zügiger verläuft der Autoverlad demgegenüber am Lötschberg. Die Wartezeit in Goppenstein beträgt dort rund eine halbe Stunde. In Kandersteg ist laut Webseite der BLS momentan kein Stau auszumachen.

25. Februar 2017, 11:04

