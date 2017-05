Eine Drone, eine IT-App und ein intelligentes Ökosystem nominiert

Mit dem Monitoringsystem FireMon sollen in Echtzeit Luftdruck, Hauttemperatur und Herzfrequenz der Feuerwehrleute im Einsatz gegen das Feuer gemessen werden können. Foto: prixcreateurbcvs.ch

Das Unternehmen AgroFly hat eine Drone entwickelt, mit Hilfe derer Behandlungen in der Landwirtschaft rasch, präzise und ökologisch durchgeführt werden können. Foto: prixcreateurbcvs.ch/fr/

Eine Drone zum Spritzen in der Landwirtschaft, eine IT-App zur Absicherung von Feuerwehreinsätzen und ein intelligentes Ökosystem mit Leistungskontrolle für Fechtsäle: Dies sind die drei innovativen Ideen, die anlässlich der achten Ausgabe des Prix Créateurs WKB im Finale stehen.

In diesem Jahr wurden für den Prix Créateurs WKB 45 Dossiers eingereicht. Diese Zahl liegt im Rahmen der letzten Jahre, kommt jedoch nicht an den letztjährigen Rekord von 56 Dossiers heran. Unternehmer aus den unterschiedlichsten Branchen wie Tourismus, Industrie, neue Technologien, Handwerk und Dienstleistungen haben Ideen vorgeschlagen, die das Innovationspotenzial in der Walliser Wirtschaft ins Scheinwerferlicht stellen.

Die Jury, bestehend aus Vertretern von Banken, Institutionen und Wirtschaft, wählte anhand objektiver Kriterien mit Schwerpunkt auf Innovationspotenzial, technischer Machbarkeit und wirtschaftlichem Beitrag für die Region drei Finalisten aus. Nun liegt es am Publikum per SMS oder online bis 31. Mai abzustimmen. Das Projekt mit den meisten Stimmen erhält einen Preis im Wert von 30’000 Franken, davon 10’000 Franken in bar.

Die drei Finalisten

Der erste Finalist heisst AgroFly. Dieses Projekt des Start-Up-Unternehmens Fly&Film mit Sitz in Siders entwickelt eine Drone, mit welcher Behandlungen in der Landwirtschaft rasch, präzise und ökologisch durchgeführt werden können. Das Unternehmen ist euorpaweit das erste, das eine amtliche Bewilligung für das Ausstreuen mit Dronen erhalten hat. Die kommerzielle Lancierung ist für 2018 geplant.

FireMon, das zweite ausgewählte Projekt, wurde in Vétroz von César Papilloud, Absolvent der HES-SO Valais/Wallis, ausgedacht. Es handelt sich um ein Monitoringsystem, mit dem in Echtzeit Luftdruck, Hauttemperatur und Herzfrequenz der Feuerwehrleute im Einsatz gegen das Feuer gemessen werden können. Diese Daten können auf einem Touch-Tablet visualisiert werden. Die Kommerzialisierung des Produkts ist für Ende 2017 geplant.

Der dritte Finalist Seyfor wird von Charlotte Evéquoz, Master in Mikrotechnik an der ETH Lausanne und Fechterin, vertreten. Zusammen mit zwei weiteren Mitbegründern schlägt sie ein interaktives und intelligentes Ökosystem für Fechtsäle vor. Ziel ist es, die Leistungen der Fechter mit Hilfe von Videos und Trainingsplattformen zu verfolgen. Die Lösung schlägt zudem eine zentrale Verwaltung für den Fechtlehrer vor, so dass die Kosten für Fechtsäle vermindert werden können.

Claude Barras an Preisverleihung

Die Preisverleihung des Prix Createurs WKB findet am Mittwoch, 31. Mai, ab 18.00 Uhr in der Mehrzweckhalle von Conthey statt. Dieser Galaabend ist den Finalisten und ihren Projekten gewidmet. Claude Barras, Walliser Regisseur und Autor des mehrfach international ausgezeichneten Animationsfilms «Ma Vie de Courgette», wird Einblick in seinen Werdegang als Unternehmer und seine Projekte gewähren.

Der Prix Créateurs WKB wird von der Walliser Kantonalbank und der Wirtschaftsförderung des Kantons Wallis Business Valais organisiert. Zu den früheren Gewinnern gehören das Sonnenschutztüchlein O’Soleil (2007), der Dieselzapfen (2009), das vertikal bewegliche Schiebefenster von Bitz & Savoye (2011), der elektrische Zerstäuber von Valnature (2013), die von Smart Solution entwickelte Tischplatte (2014) sowie die mobile App für Kundentreue Qards (2015). Im vergangenen Jahr wurden erstmals zwei Gewinner mit genau derselben Punkteanzahl auserkoren: der interaktive Spielteppich von Adventures Lab und die tropffreie Flaschenkrause von Col-Drops.

pd/map

02. Mai 2017, 14:17

