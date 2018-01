Dreikönigsmusik in Ausserberg

Die Protagonisten des Dreikönigskonzerts in Ausserberg Foto: zvg

Die Kulturkommission von Ausserberg hat das neue Jahr musikalisch mit einem Dreikönigskonzert eröffnet.

Fabian Heynen (Gesang), Carmen Schneller (E-Piano) und Sandra Pfammatter (Panflöte) spielten Stücke aus Klassik, Jazz und Chanson in der Burgerstube von Ausserberg. Regula Heynen trug zwischen den Liedern eigends verfasste Texte vor. Es war eine musikalische Reise vom Chanson – «Les feuilles mortes» – zu traditioneller spanischer Musik – «La Campanada» – bis ins Wallis – «Uberm Rägubogu» (Over the Rainbow).

Ein rundum gemütlicher, heimeliger Anlass zum Jahresauftakt für die Bevölkerung von Ausserberg mit stimmungsvoller Musik.

pd/map

07. Januar 2018, 10:09

Artikel teilen