Drinnen und draussen

Am Samstag eröffnete das Lötschentaler Museum gleich zwei neue Ausstellungen. Bei beiden Sonderschauen geht es um die Art und Weise, wie Erinnerungen weitergegeben werden. Zudem begegnet das Museum dem Publikum in diesem Sommer auch in der Landschaft. Dies in Form von Installationen an mehreren Orten im Lötschental.

Zusammen bieten die Präsentationen ein Universum an Geschichten, Emotionen und Phantasien. Beim Projekt «Souvenir» geht es um die Erinnerung ans Lötschental und um die persönliche Erinnerung des Feriengastes. Im Zentrum der Sonderschau «Jagderinnerungen» steht die Erinnerung an die Jagd. Die präsentierten Gegenstände erzählen kleine Jagdgeschichten voller Skurrilitäten und Überraschungen.

04. Juni 2017, 11:04

