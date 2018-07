Dritthöchster Gesamtumsatz in der Geschichte

Die Burgergemeinde Zermatt konnte an der Burgerversammlung von letzter Woche aufein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. Der Gesamtumsatz konnte um 11%auf CHF 32.8 Mio. gesteigert werden. Gleichzeitig stellte die Burgerversammlung die Weichen für eine zukunftsorientierte Umstrukturierung.

Die Burgergemeinde Zermatt steigerte den Ertrag im Geschäftsjahr 2017 um 3,3 Millionen Franken auf 32,8 Millionen Franken. In allen Geschäftsfeldern konnte eine positive Umsatzentwicklung ausgewiesen werden, wobei beim Beherbergungsertrag die Umsatzsteigerung mit 17,1 Prozent am höchsten ausgefallen ist.

Der erarbeitete Mittelzufluss (Cash-Flow) erhöht sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 17,2 Prozent und beläuft sich auf 5,1 Millionen Franken. Die Burgergemeinde schliesst das Geschäftsjahr mit einem Jahresgewinn von 0,2 Mio. ab.

Investitionen von 7,1 Millionen Franken getätigt

Auch im Geschäftsjahr 2017 hat die Burgergemeinde umfangreiche Renovierungen in den Hotels und Restaurants vorgenommen. Um den stetig steigenden Gästeanforderungen auch künftig gerecht zu werden, lag der Investitionsschwerpunkt dabei mit rund 4,7 Millionen Franken im Grand Hotel Zermatterhof. Ebenfalls grössere Investitionen wurden im Hotel Continental und im Ristorante Pizzeria auf dem Rothorn getätigt.

Umstrukturierung beschlossen

Die Burgergemeinde Zermatt als öffentlich-rechtliche Körperschaft verfolgt mit dem Betrieb von Hotels und Restaurants einen praktisch fast ausschliesslich privatwirtschaftlichen Zweck. In der Folge ist historisch eine komplexe und teilweise schwerfällige Organisationstruktur gewachsen. Die Burgerversammlung hat jetzt die Voraussetzungen für den Aufbau einer zeitgemässen und zukunftsgerichteten Umstrukturierung geschaffen. Zum einen hat sie der Fusion der Matterhorn Group mit der Matterhorn Group Management AG zugestimmt und zum anderen die Vermietung der Hotels und Restaurants an die Matterhorn Group Management AG genehmigt. Demnach verbleibt der Immobilienbesitz bei der Burgergemeinde Zermatt, während der Betrieb der Hotels und Restaurants in die Matterhorn Group Management AG, eine 100%ige Tochtergesellschaftder Burgergemeinde Zermatt, ausgelagert wird.

Ausblick Geschäftsjahr 2017/2018

Dank der konjunkturellen Erholung im Euroraum und der positiven Wirtschaftsentwicklung in Asien und Nordamerika ist die Burgergemeinde Zermatt gut in das Geschäftsjahr 2017/2018 gestartet. Der Umsatz im ersten Halbjahr konnte im Vorjahresvergleich um 0,6 Millionen Franken auf 22,3 Millionen Franken verbessert werden. Dies obwohl die Naturereignisse im Januar und die Schliessung der Bahn aufs Unterrothorn vor Ostern die Ertragssituation negativ beeinflusst haben.

pd / zen

06. Juli 2018, 09:12

Artikel teilen