Die Meister ihres Fachs

Flinke Hände. Lucien Grand aus Steg wusste mit seinem Vortrag am Marimbaphon zu überzeugen. Foto: Walliser Bote

Konzentriert. Samuel Ruffener aus Raron bereitet sich auf seinen Vortrag in der Kategorie Felle vor. Foto: Walliser Bote

Taktgefühl. Am Wettbewerb nahmen auch rund zehn Drummer aus der Deutschschweiz teil. So auch Nico Hunziker aus Brunnen (SZ). Foto: Walliser Bote

Am Samstag ging im Kollegium Spiritus Sanctus in Brig der 15. TCS Walliser Percussionisten- und Drummerwettbewerb über die Bühne. Über 120 junge Talente nahmen am Wettkampf teil. Auch Schlagzeuger und Tambouren der Schweizer Armee traten auf.

Ob Drum Set, Snare Drum, Xylofon, Timpani, Marimbaphon oder Vibraphon: Anlässlich der 15. Ausgabe des TCS Walliser Percussionisten- und Drummerwettbewerbs zeigten am Samstag über 120 Teilnehmer ihr Können auf den verschiedensten Schlaginstrumenten. OK-Präsident Rinaldo Arnold erklärte: «Das Niveau der Vorträge ist über die Jahre hinweg stetig gestiegen.»

Von den über 120 Drummern und Percussionisten stammten zwei Drittel aus dem Unterwallis und ein Drittel aus dem Oberwallis. Auch rund zehn Teilnehmer aus der Deutschschweiz fanden den Weg ins Briger Kollegium. Einen weiteren Höhepunkt stellte zudem ein Konzert von Tambouren und Schlagzeugern der Schweizer Armee dar.

Die vollständige Rangliste finden Sie unter untenstehendem Link.

msu

18. November 2017, 20:05

Artikel teilen