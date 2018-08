Toter Alpinist an Dufourspitze war Rumäne

Unfall | Bergsteiger stürzte mehrere hundert Meter in die Tiefe

Identifiziert. Beim Bergsteiger, der am 1. August an der Dufourspitze tödlich verunfallte, handelt es sich um einen 32-jährigen Rumänen. Foto: zvg

Am 1. August kam an der Dufourspitze ein Bergsteiger ums Leben. Nun ist klar: Beim Unfallopfer handelt es sich gemäss der Kantonspolizei Wallis um einen 32-jährigen rumänischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Belgien.

Rückblick. Der Tourengänger, der alleine unterwegs war, stürzte am vergangenen 1. August kurz vor Erreichen des mit 4634 Meter höchsten Gipfels der Schweiz mehrere hundert Meter in die Tiefe. Der Berggsteiger konnte nur noch tot auf der Wallsier Seite des Grenzgletschers geborgen werden. Der Alpinist trug keine Ausweise mit sich.

Wie die Kantonspolizei nun mitteilt, konnte das Opfer inzwischen identifiziert werden. Demnach handelt es sich um einen 32-jährigen Rumänen mit Wohnsitz in Belgien.



08. August 2018

