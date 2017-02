Eggerberg soll Verhandlungen zu Fusion wieder aufnehmen

Mit einer Petition wollen die Unterzeichnenden den Gemeinderat dazu auffordern, so rasch als möglich die Verhandlungen für eine Fusion mit einer der Nachbargemeinden aufzunehmen. Die anstehenden Probleme bei der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes sowie der wachsende Druck von politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Seite seien für die IG Fusion Eggerberg ein klares Zeichen, dass jetzt der Moment zum Handeln gekommen sei.

Bereits 2011 fand in den Gemeinden rund um Visp eine Abstimmung über eine Grossfusion statt. Das Stimmvolk von Eggerberg hatte dieser Vorlage mit einem überwältigenden Mehr von über 70 Prozent zugestimmt. Aber bei einzelnen Gemeinden sah dies etwas anders aus, so dass die Fusion scheiterte.

Mehr Gewicht erhalten

Mit einer Fusion wollen die Verantwortlichen dem Trend folgen und dafür sorgen, in der Redion mehr Gewicht zu erhalten. «Schulen, Banken und Poststellen werden geschlossen oder zumindest die Betriebszeiten reduziert. Gelder für Neuinvestitionen der Gemeinde-Infrastruktur fehlen oft und professionelle touristische Strukturen sind kaum zu finanzieren. Für die Wahl in den Gemeinderat stellen sich auch immer weniger Kandidaten zur Verfügung. So bleibt am Ende für viele nur eine Fusion, wie Beispiele aus dem ganzen Kanton zeigen. Gemeinsam ist man stärker und effizienter. Synergien können genutzt und die Ressourcen bei Behörden, Finanzen und Personal optimiert werden», lässt sich die IG Fusion Eggerberg in einer Mitteilung zitieren.

Die aufgeführten Punkte seien die Gründe, weshalb man nicht mehr länger zuwarten will. Nun soll eine Petition noch einmal aufzeigen, wie sehr die Fusionsfrage und die Sorge um eine gesicherte Zukunft weite Teile der Bevölkerung von Eggerberg beschäftigt. Mindestens die Hälfte der Stimmfähigen soll in den nächsten Wochen diese Bittschrift unterschreiben. Mitte März will die IG Fusion Eggerberg die Petition dann offiziell dem Gemeinderat übergeben.

17. Februar 2017, 07:00

