EHC Visp greift hart durch

Verbot. Ein Olten-Fan wohnte trotz Stadionverbot einem Eishockeyspiel in der Litternahalle bei. Foto: wb

Der EHC Visp verzeigte in der vergangenen Saison einen Fan des EHC Olten wegen Hausfriedensbruch. Der junge Mann besuchte trotz Stadionverbot das Meisterschaftsspiel zwischen Visp und Olten in der Litternahalle.

Im Februar spielte der EHC Visp zuhause in der Litternahalle gegen den EHC Olten. Für die Heimmannschaft endete das Spiel in der Overtime mit einem 6:5. Für einen Olten-Fan hatte das Spiel aber mehr als nur eine Niederlage seines Klubs in petto.

Dem 21-Jährigen wurde aufgrund früherer Vergehen bereits ein schweizweites Stadionverbot auferlegt, welches bis am 30. September 2018 gilt. Dem Spiel in der Litternahalle wohnte der Mann somit unerlaubterweise bei. Das erste Drittel verbrachte der Oltener im Heimsektor der Litternahalle, beim zweiten Drittel zog es ihn in den Gästesektor, wo er dem Visper Sicherheitsdienst auffiel.

Aufgrund des auferlegten Stadionverbots, zeigte ihn der EHC Visp wegen Hausfriedensbruch an. Der Fehlbare wurde von der Walliser Staatsanwaltschaft zu 30 Tagessätzen à 30 Franken verurteilt. Diese werden zu einer Probezeit von zwei Jahren ausgesetzt. Dem Verurteilten wurde zudem eine Geldstraffe in der Höhe von 300 Franken und die Verfahrenskosten von 450 Franken auferlegt. Ausserdem wurde das Stadionverbot von der Staatsanwaltschaft Solothurn um ein Jahr verlängert.

noa

12. Juli 2017, 20:27

