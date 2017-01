Die 30. Generalversammlung der Automechanikermeister-Vereinigung Oberwallis (AMVO) ist am vergangenen Freitag im Restaurant La Poste in Visp abgehalten worden. Dabei wurden unter anderem die besten Lehrabgänger geehrt.

Präsident Marco Andenmatten begrüsste die zahlreichen Mitglieder zum Anlass. Der AMVO habe im vergangenen Vereinsjahr erneut verschiedene Anlässe organisiert, heisst es in einer Mitteilung der Vereinigung. Mit den diversen Weiterbildungen und den gesellschaftlichen Veranstaltungen erlebten die Mitglieder ein abwechslungsreiches Vereinsjahr.

So traf man sich bei winterlichen Bedingungen zum Schneeschuh-Schlitteln auf der Belalp. In einem weiteren Anlass lernten die Mitglieder bei einem Besuch in der Mengis Druck AG eniges von Offset- bis zum Digitaldruck. Im Sommer ging es dann sportlich beim Tischtennisturnier in Gampel weiter. Im November frischte man bei einer fachtechnischen Weiterbildung rund ums Thema Klimatechnik das Wissen der AMVO-Mitglieder auf. Heuer stehen die Weiterbildungen im Zeichen des Themas «Digitalisierung im Automobil».

Ehrungen der Lernenden

Speziell an dieser 30. GV des AMVO wurden die Lernenden des Oberwallis für die beste praktische Berufsprüfung im vergangenen Jahr 2016 geehrt und mit einem Siegerpreis von AGVS und AMVO gekürt. Als bester Automobilassistent schloss Amirthansan Anandakumar, als beste Automobilfachfrau Sylvana Janietz und als bester Automobilmechatroniker Flavio Fala ab. Allen drei ehemaligen Lernenden aus der BFO Visp gratuliert die Vereinigung zu ihren Leistungen.

Bei der GV wurde Kevin Truffer als Neumitglied in den Verein aufgenommen. Der Präsident hiess ihn im Namen aller Mitglieder willkommen und übergab ihm ein AMVO Sackmesser. Im letzten Jahr konnten zudem Patrick Blatter und Angelo Zeiter mit Bravur die Berufsprüfung zum Automobildiagnostiker abschliessen. Die beiden treten nun als Anwärter ins Probejahr für eine Aufnahme in den Verein ein.

pd / pmo

25. Januar 2017, 19:13

