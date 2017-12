In ihrem Bericht schaut die kantonale Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen auf die diesjährige Weinernte zurück. Es zeichnen sich vielversprechende Weine ab.

Das Jahr 2017 wird wegen der aussergewöhnlichen Frostperioden im April und den in den Weinbergen entstandenen Schäden in Erinnerung bleiben. Aber auch, weil es eines der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Die während der gesamten Saison gemessenen extremen Bedingungen hätten sich massgeblich auf die Weinernte ausgewirkt, schreibt der Kanton in einem Resümee.

30 Prozent weniger Ertrag

Mit 32,8 Millionen Kilo Trauben fiel die Ernte 2017 um 30 Prozent geringer aus als der Durchschnitt der zehn letzten Jahre. Es war die schwächste Ernte seit 1966. Insgesamt 18,8 Millionen Kilo rote Trauben (57 Prozent) und 14 Millionen Kilo weisse Trauben (43 Prozent) kamen in die Weinkeller. Der natürliche Zuckergehalt des Jahrgangs 2017 liegt dabei leicht über dem Zehnjahresdurchschnitt bei Chasselas (81.6 °Oe), Pinot Noir (96,7 °Oe), Gamay (94,5 °Oe) und Sylvaner (96,5 °Oe).



Die Gluthitze im Sommer habe den Ausbau gesunder Trauben mit einer optimalen Reife ermöglicht, heisst es zur Qualität. Die warmen Tage und kühlen Nächte im September sorgten im Anschluss für den Erhalt des Aromapotenzials und des Säuregehalts der Trauben. Zum Zeitpunkt der Weinlese waren die Beeren aufgrund des warmen und trockenen Sommers klein. Ein Phänomen, das eine bemerkenswerte Konzentration der Aromen und der Farben bei Rotweinen erlaubt.

Charaktervolle Weine

Die ersten Verkostungen weisen laut Mitteilung sehr gute, ausgeglichene und frische Weine auf, was bei einem «warmen und frühen» Jahrgang ungewöhnlich sei. Die Weissweine würden eine schöne Fülle zeigen und blumige Noten und Aromen von reifen Früchten verbinden, dabei jedoch eine dynamische Frische bewahren. Die Rotweine wiederum seien vollmundig, üppig mit reichhaltigen Tanninen und herrlichen Farben. Das Fazit der Spezialisten: Insgesamt handelt es sich um vielversprechende und charaktervolle Weine, die das Terroir und das sonnige Klima des Jahrgangs 2017 widerspiegeln.

Der neuste Weinbericht ist unter www.vs.ch/SCAV unter «Publikationen» verfügbar.

20. Dezember 2017, 09:41

