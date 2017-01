Ein Beamter als FDP-Staatsrat?

Der Skandale in der Walliser Regierung seien genug; nun sei es an der Zeit, dem Kanton wieder Visionen und eine Zukunft zu geben. Unter dem Motto "Den Wandel wagen" möchte sich FDP-Mann Claude Pottier dem Walliser Stimmvolk für die kommenden Staatsratswahlen empfehlen.

Wohl um die im Oberwallis eher dünn gestreute FDP-Wählerschaft zu vergrössern, präsentierte der 50-Jährige Montheyer sein Programm am Montagvormittag in Glis. Dass Pottier zudem sehr gut Deutsch spricht, gereicht dem ehemaligen Gemeinderat von Monthey sicherlich nicht zum Nachteil... im Gegensatz zu einigen anderen seiner Mitbewerber.

Wie es Wahlprogramme so an sich haben, tönen dabei auch Pottiers Ziele sehr ansprechend: als Staatsrat wolle er seine Schwerpunkte unter anderem auf die Tourismusförderung, gute Rahmenbedingungen für die Industrie und in den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen. Dennoch dürften einige Wähler Mühe haben mit dem Umstand, dass ein hoher Beamter ausgerechnet für die Unternehmerpartei FDP ins Rennen steigt: Pottier, der sich für die Dauer des Wahlkampfs hat beurlauben lassen, ist Chef der Dienststelle für Berufsbildung.

09. Januar 2017

