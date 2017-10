Ein Hoch auf den Hochdruck

Am Samstag bringt ein Hoch aus Frankreich schönes Wetter über das Wallis. In der kommenden Woche sorgt ein Hochdruckeinfluss für viel Sonne in der Region.

Am Samstag scheint die Sonne dank einem Hoch das sich aus Richtung Frankreich ausdehnt. Die Temperaturen bewegen sich im Tal um die 15 Grad und in den höheren Regionen liegen sie bei 6.

Der Sonntag tanzt etwas aus der Reihe. Der Himmel wird vor allem im Norden durch Wolken bedeckt, dabei bleibt es allerdings meist trocken. Die Temperaturen sinken um 2 bis 3 Grad.

Für den Montag ist ein optimaler Herbsttag angekündigt. Viel Sonne und Temperaturen von um die 16 Grad. Das Wetter sollte anschliessend für die weiteren Tage so bleiben.

noa

07. Oktober 2017, 12:14

