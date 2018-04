Ein "Rägubogu" für Termen

Familie | Neue Kita am Brigerberg

In Termen soll ab kommendem August eine Kita für Kinder im Alter von einem bis fünf Jahren eröffnen. Foto: Walliser Bote

Eine im November 2017 durchgeführte Umfrage habe ergeben, dass sich die Einwohner Termens eine Kindertagesstätte wünschen. Nun können erste Resultate präsentiert werden, informiert die Gemeindeverwaltung.

So werde demnächst ein Verein zur Führung der Kita Termen gegründet. Mit den Räumlichkeiten der alten Raiffeisenbank sei zudem eine geeignete Lokalität gefunden worden. Weitere Dossiers in Bezug auf Ausrichtung, Angebot, Auflagen und Anforderungen seien derweil in Bearbeitung.

Eröffnet werden soll die Termer Kita, welche den Namen "Rägubogu" tragen wird, im August 2018. Das Angebot richte sich an Kinder im Alter von einem bis fünf Jahren, während für deren ältere Geschwister ebenfalls Angebote geplant seien. Die Öffnungszeiten würden von Montag bis Freitag zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr liegen, könnten aber den Bedürfnissen angepasst werden.

09. April 2018, 14:10

