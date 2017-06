Ein roter Teppich für rauchfreie Lehrlinge

Über 1700 Jugendliche aus dem Wallis sagten Nein zur Zigarette – 833 Schüler machten beim Experiment Nichtrauchen mit, 878 Lehrlinge beim Projekt Rauchfreie Lehre.

«Mit Rauchen aufhören ist gut, überhaupt gar nicht anfangen ist noch besser», so Florian Walther von der Gesundheitsförderung Wallis. Mit diesem Ziel unterstützt die Gesundheitsförderung Wallis gemeinsam mit der Dienststelle für Berufsbildung der 14 Berufsfachschulen und 207 Ausbildungsbetrieben seit sechs Jahren das gesamtschweizerischen Projekt Rauchfreie Lehre der Lungenliga Schweiz. Die Bedingungen für die Teilnehmenden sind einfach: Die Lehrlinge dürfen während einem Jahr keine Form von Tabak konsumieren. Insgesamt haben sich im Projektjahr 350 Lernende aus dem Oberwallis eingeschrieben. 309 Lehrlinge, 88,30 Prozent der eingeschriebenen Teilnehmenden, blieben rauchfrei.

Im Rahmen einer exklusiven Premiere von «Transformer 5» im Kino Astoria in Visp hat die diesjährige Schlussfeier der Rauchfreien Lehre stattgefunden. Hollywood-like wurden die Teilnehmenden auf einem roten, rauchfreien Teppich begrüsst. Am späteren Abend wurden Preise im Gesamtwert von über 1000 Franken in Form von «Rauchfrei-Oskars» unter den Teilnehmenden verlost. Der Hauptpreis ging an Thomas Studer, Lehrling aus der Lonza AG Visp. Er gewinnt ein Wochenende für zwei Personen im Europapark Rust.

Das Projekt Rauchfreie Lehre wird auch im Lehrjahr 2017/18 fortgesetzt. Interessierte können sich ab sofort unter www.rauchfreielehre.ch anmelden.

