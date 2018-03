Ein Toter bei heftigen Schneestürmen im Norden Japans

In Japan tobt das Winterwetter schon seit Wochen. (Archiv) Foto: Keystone

Das seit Wochen im Norden Japans tobende Winterwetter hat erneut einen Menschen das Leben gekostet. In einem schweren Schneesturm auf der nördlichsten Insel Hokkaido starb ein Mann, der einem im Schnee liegengebliebenen Autofahrer helfen wollte, wie der TV-Sender NHK am Freitag berichtete.

Die genaueren Umstände seines Todes in der Stadt Tomakomai waren zunächst nicht bekannt. Seit Wochen ziehen Schneestürme über den Norden Japans, seit Anfang Februar starben mehr als zehn Menschen.

Auch am Freitag fielen Dutzende Flüge auf Hokkaido aus, fast 700 Schulen blieben geschlossen. Das Wetteramt warnte vor einem noch schwereren Sturm, der am Nachmittag über die ohnehin schon gezeichnete Region wehen sollte. Die Inselbewohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen sei.

Auch für den Norden der südlich von Hokkaido gelegenen Hauptinsel Honshu, auf der Tokio liegt, gaben die Meteorologen eine Warnung vor Schneestürmen aus.

02. März 2018

