Ein warmes Wochenende in Sicht

In der mehrheitlich klaren Nacht auf Freitag sind die Temperaturen tief in den Keller gefallen, weshalb verbreitet mit leichtem Bodenfrost in den Tag gestartet wurde. Aufs Wochenende hin darf sich die Schweiz allerdings auf warme Temperaturen freuen.

Auf zwei Meter Höhe hat der Freitag mit 0 bis 2 Grad gestartet. Auf Bodenniveau trat jedoch verbreitet Frost auf. Die Tiefstwerte lagen in 5 cm Höhe beispielsweise in Ebnat-Kappel bei -5,8 Grad und in Tänikon bei -4.9 Grad. In Visp waren es -3,4 Grad.

Freitag tagsüber beschert uns das milde Frühlingswetter 15 bis 17 Grad. Am Wochenende wird es dank milder Luftmassen und strahlendem Sonnenschein nochmals ein Stück wärmer. Am Sonntag bilden sich im Wallis über den Bergen zwar grössere Quellwolken, trotzdem liegen 20 bis 23 Grad drin. Ab Dienstag folgen Wolken aus Norden und wiederum eine Abkühlung.

pd/map

07. April 2017, 15:24

