Bei Einbrüchen in fünf Gewerbegebäude in der Nacht auf Donnerstag in Visp hat eine unbekannte Täterschaft einige tausend Franken Bargeld erbeutet. Der angerichtete Sachschaden dürfte deutlich höher sein.

Zu den Geschädigten gehören die auf Klima- und Energietechnik spezialisierte Firma Kälte-Stern AG, die im Geschäft mit Verpflegungsautomaten tätige Selecta AG, die benachbarte Karosseriewerkstatt von Rolf Sterren und das Verwaltungs- und Ausbildungszentrum für Asylsuchende im Oberwallis. Eingebrochen wurde zudem ein Nebengebäude, das zur Karosseriewerkstatt gehört und von Sterren weitervermietet wird. Die betroffenen Gebäude liegen zwischen der Opel-Garage Automobile Franzen AG und dem Bahntrassee in einem Umkreis von lediglich etwa 150 Metern.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigte auf Anfrage die nächtliche Einbruchstour in dem Visper Gewerbegebiet. Ob dabei ein Einzeltäter, ein Duo oder mehr Personen am Werk waren, konnte Polizeisprecher Markus Rieder zunächst nicht sagen.

Auch den erbeuteten Geldbetrag konnte Rieder noch nicht beziffern, und zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen ebenfalls noch keine Angaben vor. Dagegen sei die Einbruchstour nach der «üblichen Vorgehensweise» abgelaufen, sagte Rieder. Dass die Täterschaft an Computern oder anderen Wertsachen nicht interessiert gewesen sei, sondern ausschliesslich nach Bargeld gesucht habe, passe ebenfalls in das bekannte Muster.

09. Februar 2017, 19:38

