Einbruchserie in Alphütten oberhalb von Visp aufgeklärt

Die Kantonspolizei Wallis konnte die Täter zweier Einbruchserien im Oberwallis zwischen März und Juli 2017 verhaften und dadurch 22 Fälle aufklären.

Ein 41-jähriger Schweizer ist von Anfang März bis Ende Juli in 13 Alphütten in der Region Visp eingebrochen. Er entwendete hauptsächlich Esswaren und Getränke für den täglichen Lebensunterhalt. Zu den abgelegenen Hütten begab er sich jeweils zu Fuss oder mit einem Fahrrad. Gelegentlich benutzte er auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Auf einen Hinweis einer Drittperson hin konnte der Mann am 28. Juli oberhalb Bürchen von der Kantonspolizei verhaftet werden. Die entwendeten Lebensmittel belaufen sich auf einen Betrag von 3400 Franken. Der Sachschaden an den Alphütten beträgt 12‘000 Franken.

Beim Täter der zweiten Einbruchserie handelt es sich um einen 34-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Er verübte in der Zeit vom 12. und 13. Juli neun Einbruchdiebstähle in abgelegenen Alphütten oder umgebauten landwirtschaftlichen Gebäuden rund um Visp und entwendete ebenfalls Lebensmittel und Getränke. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Am 28. August konnt der Mann in Vionnaz verhaftet werden.

pd/map

18. Oktober 2017, 13:03

Artikel teilen