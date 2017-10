Musik | Vanessa Grand nimmt an Pro-Infirmis-Wettbewerb teil

Eine Stimme für Jeden – das ist die Idee hinter dem öffentlichen Musikwettbewerb «Wir lassen uns nicht behindern» der Pro Infirmis Graubünden. Verstärkung kriegt der Nachbarkanton mit der Walliserin Vanessa Grand.

«Musik kennt keine Grenzen, ist nicht wertend und barrierefrei» – dies ein Zitat der Leuker Schlagersängerin Vanessa Grand. Das dies in der Tat so ist, beweist, dass sie in diesem Jahre bereits ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern kann – und dies trotz, oder treffender formuliert, mit ihrer Behinderung. Vanessa Grand sitzt seit Geburt im Rollstuhl und lebt mit der Glasknochenkrankheit.

Im aktuellen Musikwettbewerb der Pro Infirmis Graubünden geht es genau um dieses Thema: Die Musik kenne keine Grenzen und auch mit einer Behinderung sei der Zugang zur Musik möglich. Deshalb wurde Grand als Kandidatin für den Wettbewerb nominiert. Online kann man für sie noch bis Ende Oktober abstimmen.

pd/map

04. Oktober 2017, 14:51

