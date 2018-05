Eine Talfahrt der humorigen Art

Andreas Bittl, Barbara Terpoorten – Maurer und Barbara Heynen bei der Premiere von «Chez Roswitha»: Das kam bestens an beim Publikum in Visper La Poste. Foto: Walliser Bote

Der Tourismus kennt viele Probleme. Diese lassen sich nicht nur beklagen, sondern auch besingen. «Chez Roswitha. Eine Operette auf Talfahrt » tut dies.

Am Mitwochabend feierte das Ensemble von Sempione Productions mit seinem neuesten Werk im Visper Kulturzentrum Premiere. Berichtet wird in dieser Operette, wie die Walliser Wirtin Roswitha (Barbara Terpoorten-Maurer) ums Überleben ihrer Schneebar kämpft. Dabei ist ihr so ziemlich jedes Mittel recht – und auch ihre Tochter Anni (Barbara Heynen) hat ihren Teil beizutragen: Sie soll den potentiellen deutschen Investor (Andreas Bittl) umgarnen, der allerdings erst mal als österreichischer Musiker getarnt erkunden will, wo er sein gutes Geld reinbuttern soll. Doch nicht immer kommt etwas so raus, wie man es sich erhofft…

Bekannte Melodien mit aktuellen Texten sind es, welche diese Geschichte in eine humorige Operette verwandeln und beste, weil kurzweilige Unterhaltung garantieren. Temporeich gespielt, recht gut gesungen und musiziert – der grosse Applaus des Premierepublikums bedeutete verdienter Lohn für die Truppe. «Chez Roswitha» wartet noch heute Donnerstagabend sowie an den Abenden vom 24. und 25. Mai aufs Publikum.

Mehr dazu im Walliser Boten vom 18. Mai.

17. Mai 2018, 10:50

