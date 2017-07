«Einheimische sorgen für Authentizität»

Für die 39-teilige Thriller-Serie «Capelli Code» haben Produzentin Nina Klein und Casting Assistant Marysol Fernandez gestern Einheimische als mögliche Statisten unter die Lupe genommen.

Artikel zum Thema Statisten für «Capelli Code» gesucht

Bald ist es soweit und die Dreharbeiten für die erste Staffel der Thriller-Serie «Capelli Code» im Wallis beginnen. Gedreht wird an verschiedenen Orten, wie unter anderem Kippel, Albinen, Sitten oder auch bei der Grande Dixence.

Seit gut einer Woche läuft die Suche nach rund 200 einheimischen Statisten auf Hochtouren. Am Samstag fand auch das erste offene Casting in Susten statt. Obwohl die Suche bisher noch ein wenig schleifend läuft, sind Produzentin und Casting Assitant optimistisch noch genug Statisten aus der Region zu finden. «Einheimische sorgen für die Authentizität der Serie», so Nina Klein.

Mitmachen kann jeder. Natürlich habe man ein Bild im Kopf, wie die Leute aussehen sollten, das sei aber nicht massgebend. Aussehen kann man bei Notwendigkeit verändern. Für die Personen die gerne mitmachen würden, finde man sicher einen Platz.

Am kommenden Mittwoch ab 13.30 findet erneut ein offenes Casting in Susten statt, wo alle herzlich Willkommen sind.

Lesen Sie mehr dazu in der morgigen Ausgabe des «Walliser Boten».

lmo

02. Juli 2017, 14:38

Artikel teilen