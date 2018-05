Diesen Samstag wurde der Erweiterungsbau der Fux campagna Visp feierlich eingeweiht. Das Gebäude in den Visper Kleegärten wurde 1996 mit 21 Betten und 26 betreuten Arbeitsplätzen eröffnet. Mit der Erweiterung verfügt es neu über 36 Betten und 43 Beschäftigungsplätzen. Mit der Erweiterung verfügt die Fux Campagna Visp

«Die Umsetzung des Erweiterungsbaus bedurfte einer langen Vorarbeit», sagte die Walliser Gesundheitsministerin Esther Waeber-Kalbermatten. Nach der Eröffnung der Fux campagna Visp waren die Beschäftigungsplätze und jene im Wohnheim nach ein paar Jahren voll besetzt. Aus diesem Grund hat sich der Stiftungsrat im Jahr 2012 schliesslich dazu entschieden, beim Kanton ein Projekt für einen Erweiterungsbau einzureichen. Das Projekt wurde drei Jahre später genehmigt. 2016 begannen die Bauarbeiten. Seit dem Herbst 2017 ist der Grossteil der Arbeiten abgeschlossen und die neuen Räumlichkeiten werden nun sukzessive bezogen. «Es ist vollbracht», freute sich der Stiftungsratspräsident René Bayard heute Mittag nach der Einweihungsmesse, die von Pfarrer Pascal Venetz und Dekan Konrad Rieder gehalten wurde.

In der Schweiz hätten 1,8 Millionen Menschen eine Behinderung, die sie einschränke, so Bayard. Behinderte Menschen würden oft am Rande der Gesellschaft leben und bedürften oft zeitlebens einer Betreuung und einer Beschäftigung. Und genau hier setze die Fux campagna an: «Unsere Aufgabe ist es, Wege zu finden, um die Lebensqualität der Betroffenen zu erhöhen und auch ihr Leben zu verlängern», sagte Bayard.

Mit dem Erweiterungsbau für rund 11 Millionen Franken könne man dies nun gewährleisten. Der Bau deckt den Bettenbedarf und den Bedarf an betreuten Beschäftigungsplätzen im Oberwallis für die nächsten Jahre ab, so Esther Waeber-Kalbermatten. Mit den 15 neuen Betten und den 17 neuen Beschäftigungsplätzen zählt die Fux campagna Visp damit 36 Betten und 43 Beschäftigungsplätze. Zwei bis drei Plätze sind dabei für ein Angebot zur Entlastung der Angehörigen vorgesehen, indem eine pflegebedürftige Person für einige Zeit im Wohnheim aufgenommen wird.

Durch den Ausbau enstehen zusätzlich 21 Vollzeitstellen. Der Mitarbeiterbestand werde dabei im Gleichschritt mit der Bettenbelegung erhöht, so Donat Jeiziner, Direktor Fux campagna Visp.

19. Mai 2018, 15:25

