Eisbahn erneut auf Stadtplatz

Gewerbe | Arbeiten an Kunsteisbahn sind in vollem Gang

Patrick und Christoph Glaisen während einer Verschnaufpause: Am Freitag werden die Banden montiert, ab nächstem Dienstag beginnt die Eisproduktion. Foto: Walliser Bote

Auf dem Sebastiansplatz laufen die Arbeiten für die winterliche Kunsteisbahn. Bereits zum 12. Mal bietet das Brig-Gliser Gewerbe die Gelegenheit, auf dem Eis die Kurve zu kriegen.

Die Montage der Eisbahn schreitet zügig voran. Bereits ab kommendem Dienstag, 21. November, beginnt die Eisproduktion. Am Samstag, 25. November heisst es dann «Bühne frei» für die Schlittschuhläuferinnen und Schlittschuhläufer.

Um die 150000 Franken kostet die Firma Glaisen GmbH das gesamte Projekt rund um Schlittschuhlaufen und Glühweintrinken, dass sich durch die Advents- und Weihnachtszeit dahinzieht. Einen sehr wesentlichen Beitrag davon leistet die Stadtgemeinde: «Solange die Eisbahn derart beliebt ist und gut besucht, halten wir trotz der neuen Arena in der Geschina an dieser Eisfläche in weihnachtlicher Stimmung fest», sagt Stadtpräsident Louis Ursprung. Sobald die Nachfrage nicht mehr da sei, werde man sich gegebenenfalls wieder Überlegungen zum Angebot machen.

Bis am Sonntag, 7. Januar, steht die Eisfläche den Hobbyeissportlern zur Verfügung. Die beleuchtete Eisfläche sorgt jeweils für tolle Weihnachtsstimmung im Stadtzentrum und lockt viele Besucher in die Innenstadt.

Heuer ist auf der Eisfläche auch ein Auftritt mit Stéphane Walker geplant, dem amtierenden Schweizermeister im Eiskunstlaufen. Dies unter anderem um die Eislaufkurse zu bewerben, die ab Januar in der «iischi arena» von Walker angeboten werden.

17. November 2017, 20:12

