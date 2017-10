Bundesrat besucht Walliser Eisenbähnler

Die Walliser Sektion des Pensionierten-Verbandes des Schweizerischen Eisenbahnverbandes (SEV) feiert heute in Brig-Glis ihr 100-jähriges Bestehen. Die Mitglieder durften bei dieser Gelegenheit Bundesrat Alain Berset in der Simplonhalle begrüssen, der zur Eröffnung der Feier eine kurze Rede hielt.

In seiner Ansprache hob Berset die Bedeutung der Gewerkschaften für das Wohlergehen der Schweizer Bevölkerung hervor. Doch der SP-Bundesrat besuchte die pensionierten Eisenbähnler nicht nur, um der Wählerbasis eine Ehre zu erweisen; Bersets Grossvater arbeitete einst am Güterbahnhof in Freiburg, weshalb er selber schon früh eine Faszination für das Eisenbahnmetier entwickelt habe. Und sogar selber damit liebäugelte, eines Tages Lokführer zu werden. Nun sei er aber Bundesrat. Aber auch in diesem Beruf biete sich ihm die Möglichkeit, Rangierarbeiten durchzuführen und die richtigen Weichen zu stellen, so Berset.

Die Sektion des Pensionierten-Verbandes Wallis wurde am 7. Oktober 1917 gegründet. Zur damaligen Zeit trug die Arbeiterklasse noch einen Maulkorb. Mit viel Tapferkeit hätten sich die bescheidenen Rentner aber davon befreit und sich zu einem Verband zusammengeschlossen, hält Rudolf Luggen, Organsitor der Jubiläumsfeier, fest. Gegenwärtig zählt die Sektion Wallis 602 Mitgliedern.

Mehr zum Thema – unter anderem ein Kurzinterview mit Bundesrat Alain Berset – im WB vom 14. Oktober.

mas

13. Oktober 2017, 14:46

