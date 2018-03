Visp empfängt seinen grossen Gold-Jungen

Visp bereitete am Freitag Ramon Zenhäusern am Freitag einen grandiosen Empfang. Foto: Walliser Bote

Die Gemeinde Visp hat am Freitag Ramon Zenhäusern, dem zweifachen Medaillengewinner in Südkorea, offiziell empfangen. Mit vielen Zuschauern und vielen prominenten Rednern.

Ehre, wem Ehre gebührt: Unter dem Spiel von Tambouren und Pfeifern und der Musikgesellschaft und unter den Augen und dem Applaus vieler Zuschauer ist Ramon Zenhäusern auf einem Motorschlitten zum Sepp-Blatter-Schulhaus chauffiert worden. Vor dem dortigen Festzelt kamen erstmal die kleinen Fans zum Zug, unter denen Zenhäusern rege Autogrammkarten verteilte. Anschliessend nahm Zenhäusern im Festzelt die zahlreichen Gratuationen der Ehrengäste entgegen.

Vize-Gemeindepräsident Christophe Föhn kann sich nicht erinnern, jemals derart viele Ehrengäste an einem Anlass in Visp begrüsst zu haben. Mit Esther Waeber-Kalbermatten, Roberto Schmidt, Christophe Darbellay und Cédéric Favre waren gleich vier Mitglieder des Staatsrats anwesend. Favre wird sich, getragen von Zenhäuserns Erfolgen an den Olympischen Spielen, für die kommenden Wochen wohl etwas Auftrieb für die Olympia-Kandidatur erhoffen.

Auch Grossratspräsident Diego Wellig, Ständerat Beat Rieder und Nationalrat Thomas Egger liessen sich den Empfang nicht entgehen. Nach der Begrüssung durch Föhn fand erst Gemeindepräsident Niklaus Furger anerkennende Worte für den erfolgreichen Olympioniken, der in Südkorea im Slalom eine Silbermedaille und im Mannschaftswettberb eine Goldmedaille holte. Zenhäuserns grosse Augenblicke wurden in einem Video-Einspieler nochmals gezeigt – ganz zum Gefallen vieler Anwesender. Besonders die Nachwuchsathleten begleiteten die Sequenzen mit frenetischem Jubel. Nach Furger richteten zahlreiche weitere Redner im Festzelt lobende Worte an den Zweimeter-Athleten. In einem Video-Einspieler wurden Zenhäusern grosse Augenblicke nochmals gezeigt.

23. März 2018, 18:36

