EnBAG führt Bezahlsystem ein

Ab Ende Mai ist das Tanken an den öffentlichen E-Tankstellen der EnBAG AG nicht mehr kostenlos. Die Säulen werden dafür ins internationale easy4you-Ladenetz integriert.

«Eine Gratislösung ist auf Dauer nicht fair», erklärt Hans-Peter Burgener, Direktor der EnBAG AG. Er denkt dabei vor allem an die E-Mobil-Nutzer, die heute zu Hause bereits fürs Tanken ihrer Fahrzeuge in die Tasche greifen müssen. Ab Anfang Juni werden die sechs öffentlichen Tanksäulen des Unternehmens zwischen Brig-Glis und dem Goms mit einem Bezahlsystem umgerüstet. Mit einer Kundenkarte oder per App soll der Kunde den Ladevorgang ab dann einfach starten können.

Das System easy4you stellt eine offene und international vernetzte Plattform dar. Die EnBAG beabsichtigt diese Plattform auch weiteren Oberwalliser Unternehmen anzubieten. «Es wäre schön, wenn wir durch die Zusammenarbeit einen gemeinsamen Standard definieren könnten», hofft Burgener. Gerade für Besitzer von öffentlichen Parkplätzen und Parkhäusern dürften die neuen Möglichkeiten interessant sein.

16. Februar 2017, 18:51

