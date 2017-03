Energieberatung Oberwallis ist startklar

Ab sofort können sich Private, Unternehmen und Institutionen in Oberwalliser Energiestadtgemeinden an eine unabhängige Energieberatungsstelle wenden. Der Pilotbetrieb unter der Leitung der RW Oberwallis AG (RWO AG) wird von den Oberwalliser Energiestädten, dem Kanton Wallis und dem Bundesamt für Energie unterstützt.

Im Oberwallis setzen sich bereits mehrere Energiestädte für eine aktive Energiepolitik ein. Mit der Energieberatung Oberwallis soll im Auftrag dieser Energiestädte und des Kantons eine regionale Anlaufstelle entstehen, die Private, Unternehmen und Institutionen in Energiefragen und bei der Planung und Umsetzung von Massnahmen unterstützt.

«Mit unserer Anlaufstelle wollen wir Interessierten eine produkt- und firmenunabhängige Beratung bieten», erklärt Ivo Nanzer, stellvertretender Geschäftsleiter der RWO AG. «Bis Ende Januar 2019 wird uns der Pilotbetrieb aufzeigen, ob das Bedürfnis für eine langfristige Lösung vorhanden ist.»

Die RWO AG und Energiestadt-Beraterin Patrizia Imhof haben das Projekt Energieberatung Oberwallis in enger Zusammenarbeit mit den Energiestädten sowie dem Kanton Wallis entwickelt.

Ab sofort verfügbar

Die Energieberatung Oberwallis ist ab sofort verfügbar. Zum Dienstleistungskatalog zählen unter anderem Vorgehensberatungen bei Gebäudesanierungen, bei Heizungsersatz oder der Installation von Photovoltaik-Anlagen, Informationen zu Förderprogrammen sowie die fachliche Begleitung von Gemeindebehörden. Auf der Internetseite www.energieberatung-oberwallis.ch sind die Beratungsthemen im Detail aufgeführt.

Allgemeine Beratungen werden über den Erstkontakt mit Energiestadt-Beraterin Imhof abgedeckt. «Bei komplexeren Fragestellungen können wir auf einen Expertenpool zurückgreifen», erklärt sie das Pilotmodell. Bei den Experten handelt es sich um Willy Schuler, Philipp Truffer, Franz-Josef Zenhäusern, Carlo Mathieu und Marco Lauber.

Die Beratungen werden je nach Fragestellung kostenlos am Telefon, per E-Mail oder im Büro der RWO AG in Naters erfolgen. Beratungen vor Ort sind kostenpflichtig.

pd/map

01. März 2017, 12:51

