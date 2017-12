Entdeckungsreise in die Welt der Computer

Die Mediathek Wallis in Brig bot in diesem Jahr zum ersten Mal einen Elki Coding Kurs an. Kinder und Eltern erhielten eine spielerische Einführung in die Welt der Roboter und des Programmierens.

Wie funktioniert ein Computer? Wo verstecken sich in unserem Alltag Computer und Computerprogramme? Mit Hilfe von Basteln, Spielen und viel Bewegung lernten Kinder und Eltern im Kurs die Grundkonzepte des Programmierens kennen.

«Dieser Kurs fördert das abstrakte Denken und zudem kenne ich jetzt auch nützliche Apps, bei denen das Kind herausgefordert wird und nicht nur auf den Bildschirm starrt» , so das Fazit eines Vaters. Am Samstag ging der Kurs zu Ende. Gemäss Leiter Mathias Langenegger war dieser sehr erfolgreich und weitere solche Kurse sollen folgen.

Geht der Informatikunterricht in den Schulen zu wenig weit? Und wie kriege ich ein Kind dazu, sich für das Innenleben des Computers zu interessieren? Die Antworten dazu lesen Sie im WB vom 4. Dezember.

meb

02. Dezember 2017, 17:34

