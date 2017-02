In Leukerbad rüttelte es im vergangenen Jahr am heftigsten

Die Erde bebte in der Schweiz und im grenznahen Ausland 2016 wieder öfter: 31 Erdbeben mit Magnituden von 2.5 oder mehr haben Schweizer laut einer Bilanz des Schweizer Erdbebendienstes (SED) spürbar wahrgenommen. Das stärkste Beben gab es Ende Oktober bei Leukerbad.

Artikel zum Thema «Leukerbadner Beben war ungewöhnlich stark»

Insbesondere im Oktober hätten zahlreiche Erdbeben die Schweiz erschüttert, so der SED am Freitag in seiner Jahresbilanz. Dazu gehöre auch das stärkste Beben des Jahres 2016, welches sich am 24. Oktober bei Leukerbad im Wallis ereignete. Mit einer Magnitude von 4.1 war es in grossen Teilen der Schweiz zu spüren.

Ein Beben dieser Stärke kommt laut SED in der Regel alle ein bis drei Jahre vor. Das letzte vergleichbare Ereignis hat sich 2013 bei Sargans zugetragen.

Weitere von der Bevölkerung teils deutlich wahrgenommene Erdbeben im selben Monat ereigneten sich nahe Juf im Kanton Graubünden am 7. Oktober (Magnitude 3.9) und im Grenzgebiet zu Frankreich, westlich von Vallorcine am 1. Oktober (Magnitude 3.4).

Ebenfalls von zahlreichen Personen verspürt wurden das Beben südwestlich von Saint-Gingolph am Ufer des Genfersees am 22. Dezember (Magnitude 3.4) sowie ein schwächeres (Magnitude 2.2), das sich am 20. August in geringer Tiefe unter dem Stadtzentrum von Solothurn ereignete. Von wenigen Personen in der Schweiz wahrgenommen wurden zudem einige Ereignisse der Serie von schweren Erdbeben in Zentralitalien, die bisher über 300 Opfer forderte. In der Schweiz treten vergleichbar starke Beben durchschnittlich alle 50 bis 150 Jahre auf.

Schwärme mit bis zu 80 Erdbeben

Wie in den vergangenen Jahren wurden auch 2016 mehrere sogenannte Erdbebenschwärme aufgezeichnet. Eine der aktivsten Sequenzen trat nordöstlich von Sitten mit drei deutlich verspürten Beben im Mai, Juni und im November auf. Insgesamt wurden in der Reihe mehr als 80 Ereignisse registriert.

Bereits 2015 war im selben Gebiet ein Schwarm aktiv. Gemäss SED stehen beide Schwärme vermutlich im Zusammenhang mit einer Verwerfung am Nordrand des Rhonetals.

"Erdbebenschwärme sind üblicherweise durch das Fehlen eines ausgeprägten Hauptbebens gekennzeichnet", hält der SED fest. Das stärkste Beben trete oft erst in der Mitte oder gegen Ende der Bebensequenz auf. Schwärme können sich über einen Zeitraum von wenigen Stunden bis zu mehreren Monaten oder sogar Jahren erstrecken.

pd / pan

03. Februar 2017, 15:14

Artikel teilen