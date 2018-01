Erde bebte beim Sanetschpass

Alle registrierten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland in den letzten 90 Tagen. Foto: Screenshot seismo.ethz.ch

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es beim Sanetschpass zu einem Erdbeben der Stärke 2.8 gekommen.

Verzeichnet wurde das Beben am späten Sonntagabend um 23.57 Uhr. Es sei möglicherweise leicht spürbar gewesen. Schäden sind allerdings keine zu erwarten. Dies vermeldet der Schweizerische Erdbebendienst.

Es ist eines von 29 Erdeben, dass in der Schweiz seit dem 1. Januar 2018 verzeichnet wurde. So bebte am Sonntag um 10.18 Uhr etwa auch in Sitten die Erde. Die Stärke betrug 1.7.

map

15. Januar 2018, 08:14

