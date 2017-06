14 Künstler präsentieren ihre Werke

Jedes Jahr veranstaltet der Landschaftspark Binntal in der Twingischlucht, entlang der historischen Fahrstrasse, eine Open-Air-Kunstausstellung, die LandArt Twingi. Am Sonntag hat die diesjährige Vernissage stattgefunden, an der die 14 Künstler ihre Werke präsentierten.

LandArt Twingi ist eines der Vorzeigeprojekte des Landschaftspark Binntal im kulturellen Bereich. Das Konzept stammt aus der Feder von Klaus Anderegg, Initiant und langjähriger Präsident des Parks. Während elf Jahren trug er als Kurator die Verantwortung für die LandArt Twingi, die diesjährige Ausstellung ist die letzte unter seiner Leitung. «Klaus Anderegg hat es Jahr für Jahr geschafft, in der Twingischlucht eine spannende zeitgenössische Ausstellung zu inszenieren, die sich in die grandiose Natur einbettet, ohne ihr die Schau stehlen zu wollen», würdigte Dominique Weissen Abgottspon, Geschäftsleiterin des Landschaftsparks Binntal, den abtretenden Kurator.

Klaus Anderegg blickte anschliessend auf die Geschichte der LandArt Twingi zurück. In den ersten Jahren waren es vor allem Künstler aus dem Oberwallis, die in der Twingi ausstellten. Die Ausstellung stiess mit den Jahren auf immer grösseres Interesse bei Kunstschaffenden, so dass das Auswahlverfahren angepasst werden musste. Seit vier Jahren können eingeladene Interessierte ein Bewerbungsdossier einreichen, das von einer Fachjury bewertet wird. In diesem Jahr haben sich 20 Künstler mit einer Projekteingabe für die Teilnahme an der Ausstellung beworben, 14 wurden von der Fachjury unter der Leitung von Anderegg ausgewählt.

Nach dem Eröffnungsakt spazierte der Zug der gut 150 Gäste unter herrlichem Sommerhimmel durch die Twingischlucht. Die Künstler stellten jeweils ihre Werke vor. Ausgangs der Schlucht lud der Park alle Beteiligten zum Apéro ein. Das Walliser Musikertrio Jazzalp umrahmte den Ausklang der Vernissage.

Die Werke folgender Künstler sind bis Mitte Oktober zu sehen: Ulrich Bloch, Freiburg; Reto Cahenzli, Oppligen; Thierry Godet, Berlin; Niklas Göth, Zürich; Barbara Gschwind, Luzern; Barbara Jäggi, Luzern; Heidi Miserez, Stetten; Ruben Pensa, Neuchâtel; Eva Maria Pfaffen, Luzern; Heinz Schmid, Benglen; Marcel Schnyder, Glis; Herbert Theler, Visp; Rudolf Tschudin, Sissach; Richard Zürcher, Sursee.

20. Juni 2017

