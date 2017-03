Erfreuliche Zahlen in schwierigem Umfeld

Die Saastal Bergbahnen AG liefert für das Geschäftsjahr 2015/16 erfreuliche Zahlen in einem immer härter werdenden Umfeld. Mit den bereits angelaufenen und neuen Projekten sowie mit kreativen Ideen will die STB auch in Zukunft auf gutem Weg sein.

Durch die Schaffung neuer Angebote und umgesetzter Effizienzsteigerungsmassnahmen konnte Pirmin Zurbriggen, Verwaltungsratspräsident der Saastal Bergbahnen AG, erfreuliche Zahlen an der 64. ordentlichen Generalversammlung in Saas-Almagell präsentieren.

Umsatz und Kosten konnten im Berichtsjahr nahezu auf Vorjahresniveau stabilisiert und der Verlust im fünften Jahr in Folge auf 135‘000 Franken, gegenüber 394‘000 Franken im Geschäftsjahr 2015/16, reduziert werden. Die EBITDA-Marge des Vorjahres konnte bei 34 Prozent gehalten werden. In absoluten Zahlen bedeutet dies einen EBITDA von 7,5 Millionen Franken. Damit werde deutlich, dass die Strategie stimme und die ergriffenen Massnahmen der vergangenen Jahre greifen.

Neue Spielbodenbahn in Betrieb

Der Ersatz der Spielbodenbahn war das zentrale Thema des Geschäftsjahres 2015/2016. Die Anlage wurde 1976 gebaut und die Betriebsbewilligung lief 2011 ab. Für die Finanzierung des Neubaus der Spielbodenbahn wurden enorme Anstrengungen seitens der Geschäftsführung der Saastal Bergbahnen AG, der Aktionäre, der öffentlichen Hand und des Leasingpartners unternommen.

In fünf Monaten konnte die neue Anlage mit drei Stationen, 16 Stützen und 38 geräumigen 10er-Gondeln gebaut werden. Die Spielbodenbahn konnte somit rechtzeitig auf die Wintersaison 2016/17 eröffnet werden.

Neuinszenierung Eispavillon

Weiter aufgewertet wurde der neuinszenierte Eispavillon auf dem Mittelallalin. Ebenfalls innert kürzester Zeit konnte die weltweit grösste Eisgrotte auf 3500 Metern über Meer vollständig saniert und gemäss eines neuen Konzepts umgebaut werden. Im Herzen des Eispavillons entstand durch das filigrane Zusammenspiel des Lichtspiels, der Farben und der Eisfiguren eine bezaubernde Eiswelt.

Bereits im zweiten Jahr wurde im Sommer 2016 die Erlebniswelt Swiss Glacier World auf dem Mittelallalin betrieben. Von Anfang Juli bis Ende August fanden Kinder und Familien ein abwechslungsreiches Angebot auf der Terrasse des Drehrestaurants und auf dem Hochplateau vor. Zusätzlich zu den bestehenden Angeboten Snowtubing und Skidoofahren für Kinder wurden auf den Sommer 2016 eine Hüpfburg, ein Kinder-Seilpark und zusammen mit Partner Kässbohrer ein PistenBully-Parcours mit ferngesteuerten Pistenfahrzeugen angeschafft.

Die gesteigerten Sommerfrequenzen würden zeigen, dass die Saastal Bergbahnen AG mit den neuen Attraktionspunkten auf dem Ausflugsziel Mittelallalin auf dem richtigen Weg seien. Ziel ist es gemäss den Verantwortlichen, die Erlebnisinszenierung auf dem Berg auch in den nächsten Jahren konsequent auszubauen.

Hammerdeal mit der WinterCARD

Mit dem neuen Produkt WinterCARD «Saisonkarte für CHF 222» lancierte die Saastal Bergbahnen AG zum Ende der Berichtsperiode die grösste Crowdfunding-Aktion Europas. Den Bergbahnen ist es mit dieser Aktion zudem gelungen – unter Einbezug aller touristischen Akteure – die Bettenauslastung zu erhöhen und somit mehr Logiernächte zu generieren. Das Skigebiet hat neue Gäste in die Region gebracht und es zeichne sich ab, dass es via digitalem Marketing gelinge, diese neuen Kunden längerfristig an Saas-Fee zu binden.

pd/map

17. März 2017, 18:09

Artikel teilen