Ernennung der neuen Verantwortlichen des Büros für Sprachaustausch

Das Departement für Volkswirtschaft und Bildung hat Sandra Schneider zur Verantwortlichen des Büros für Sprachaustausch (BSA) ernannt. Sie ersetzt ab dem 1. September 2018 die in den Ruhestand tretende Corinne Barras. Lise Broccard wurde zur stellvertretenden Verantwortlichen fürs Unterwallis ernannt und tritt ihre Stelle ebenfalls am 1. September 2018 an.

Die 47-jährige Sandra Schneider ist Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule Wallis und amtet seit 2004 als Stellvertreterin beim BSA – zuvor unterrichtete sie an der Primarschule Martinach. Sie verfügt über einen Fachmaturitätsausweis in Pädagogik und hat Weiterbildungen in den Bereichen Erziehungswissenschaften und Fremdsprachendidaktik absolviert. Bevor sie 2004 als Stellvertreterin zum BSA gestossen ist und mehrere wichtige Projekte im Bereich Sprachaustausch und Methoden zum Erlernen der deutschen Sprache geleitet hat, war sie von 1992 bis 2009 als Primarlehrerin tätig.

Lise Broccard, 40-jährig, wurde zur Stellvertreterin des BSA für das Unterwallis mit einem Beschäftigungsgrad von 50 Prozent ernannt. Sie unterrichtet seit 2004 Französisch, Englisch und Deutsch an der Orientierungsschule (OS) Derborence in Conthey. Sie verfügt über ein Lehrdiplom für die Sekundarstufe sowie dank ihrer Erfahrung in der Organisation von Austauschaufenthalten auf OS-Stufe über sehr gute Kenntnisse im Zusammenhang mit Sprachaustauschen.

Zur Ergänzung dieser Organisation hat Pascal Imhof, aktueller Mitarbeiter beim BSA, seinen Beschäftigungsgrad auf 50 Prozent erhöht. Er übernimmt als Stellvertreter für das Oberwallis die Verwaltung der Austausche. Aufgrund ihrer Kenntnisse über die Austauschprogramme des BSA sowie ihrer Erfahrung im Sprachunterricht verfügen sie über alle Fähigkeiten und das nötige Know-how zur Förderung des Sprachaustauschs, welcher innerhalb des Regierungsprogramms einen hohen Stellenwert besitzt.

15. Mai 2018, 15:27

