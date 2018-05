Neuer Präfekt und Vize-Präfekt für Westlich Raron

Der Staatsrat hat den bisherigen Vize-Präfekten des Bezirks Westlich Raron, Beda Theler, zum Präfekten befördert und Hermann Brunner zum neuen Vize-Präfekten ernannt.

Der Staatsrat hat Beda Theler zum Präfekten des Bezirks Westlich Raron ernannt. Der derzeitige Vize-Präfekt ist 55 Jahre alt und in Ausserberg wohnhaft. Er ist Geschäftsführer einer Bauunternehmung in Gamsen. Der neue Präfekt war von 1993 bis 2000 im Gemeinderat von Ausserberg, wobei er von 1997 bis 2000 als Vizepräsident der Gemeinde amtete. Theler ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Der Staatsrat hat zudem Hermann Brunner zum Vize-Präfekten ernannt. Brunner ist 64 Jahre alt und wohnt in Eischoll. Er ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig, an dem er seit 1981 als Englischlehrer tätig ist, absolvierte er die Lateinmatura. Von 2004 bis 2008 war Brunner Gemeindepräsident von Eischoll. Heute ist er in verschiedenen Vereinsvorständen aktiv und Mitglied von zwei Chören.

Der Präfekt und der Vize-Präfekt treten ihr Amt am 1. Juni an.

pd/map

23. Mai 2018, 16:16

Artikel teilen