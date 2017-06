Eröffnung des Gastroenterologiezentrums im Spital Visp

Seit Jahren bestehen für Magen- und Darmspiegelungen im Oberwallis zum Teil lange Wartezeiten. Im Jahr 2015 hat das Spitalzentrum Oberwallis deshalb beschlossen, mit einem Kapazitätsausbau auf diesen Engpass zu reagieren. Nun konnte das neue Gastroenterologiezentrum im Spital Visp eröffnet werden.

Im Februar 2016 hat der Staatsrat die Investition von 1,5 Millionen Franken für das Gastrozentrum in Visp bewilligt. Planung und Realisierung erfolgten in Rekordzeit ab Herbst 2016. In einem ersten Schritt mussten die räumlichen Voraussetzungen durch einen Umbau im Bereich der Klinik für Radiologie geschaffen werden. Die neue Einheit ist im Spital mit ihrer Nähe zu Notfallstation, Röntgenabteilung und Intensivstation als auch zum ambulanten Bereich und Haupteingang optimal platziert. Zur Verfügung stehen drei Endoskopieräume, in denen parallel gearbeitet werden kann. Schlussendlich wurden die Desinfektionsräume für die Sterilisation und Aufbereitung der Geräte erweitert.

Auch personell ist ein Ausbau erfolgt. Neben den beiden seit langem im Oberwallis ansässigen Fachärzten für Magen-Darmkrankheiten, Dr. Carlo Valli und Dr. Stefan Schwery, wird das Ärzteteam durch die Fachärzte Dr. Joachim Mertens und Dr. Piero Valli verstärkt. Bis Ende August wird das Team noch in Teilzeit durch Dr. Benjamin Heimgartner aus Visp ergänzt. Die zusätzlichen Kapazitäten konnten die Wartezeiten für ambulante Endoskopien wesentlich verkürzen.

Das Fachgebiet der Gastroenterologie umfasst die Diagnostik und Behandlung von Krankheiten im Bereich des Magen-Darmtraktes, der Leber und der Bauchspeicheldrüse. Dieser Fachbereich hat sich in den letzten 20 Jahren stark entwickelt. Neue Diagnosemöglichkeiten und Therapien stehen zur Verfügung. Zudem hat sich die Darmspiegelung als wirksame Vorsorgeuntersuchung für Dickdarmkrebs etabliert. Der Kanton Wallis plant im Moment ein Screening-Programm analog zum Brustkrebs-Screening.

