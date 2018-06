Feuertaufe bestanden

Am Samstag ist der neu angelegte Hexenweg zwischen Naters und Blatten mit den Natischer Zweitklässlern, 84 an der Zahl, getestet und eröffnet werden. Die strahlenden Gesichter der Kinder waren das schönste Kompliment und der grösste Dank für alle, die am Projekt mitgewirkt haben, so die Verantwortlichen.

Mit «Veros Hexenweg» konnte ein neues, ganzjähriges Familienausflugsziel zwischen Naters und Blatten geschaffen werden. Die Idee entstand im Tourismuszirkel von Blatten-Belalp Tourismus und ist anschliessend in Zusammenarbeit mit Forst Massa geplant und ausgeführt worden. Die Besucher können auf «Veros Hexenweg» spielerisch, mit der nötigen Geschicklichkeit und mit gut überlegtem Vorgehen, viel über das geheimnisvolle und naturbelassene Blindtal und über deren Bewohner erfahren.

«Veros Hexenweg» besteht aus neun Stationen mit Aufgaben, Rätseln oder Spielen, die im kühlen Blindtal zwischen Blatten und Geimen in eins bis zwei Stunden gelöst werden können. Das Vero Pixibüchlein, das die kleinen und grossen Gäste durch das Blindtal zu den Stationen am Hexenweg führt, ist im Tourismusbüro in Blatten oder im WNF in Naters erhältlich. Die Aufgaben stehen aber auch auf der Website von Blatten-Belalp zum Downloaden bereit.

Schatzsuche zwischen Blatten und Belalp

Schon vergangene Woche konnte mit Veros Schatzsuche auf der Belalp ein anderes Spiel für Familien in der Natur eröffnet werden. Die kleine Hexe Vero stellt den Schatzsuchenden dabei etliche Rätsel zwischen der Belalp und Blatten. Und nur wer die Aufgaben erfolgreich lösen kann, wird die Schatztruhe am Ziel öffnen können.

Die Schatzsuche startet im Tourismusbüro in Blatten und nimmt etwa einen halben Tag in Anspruch, um mit der Seilbahn auf die Belalp, vorbei am erfrischenden Lüsgersee und über das historische Hotel Belalp zurück nach Blatten zu gelangen. Auch hier ist im Tourismusbüro in Blatten ein Büchlein mit allen Angaben zur Schatzsuche erhältlich.

Hexenpass zu neuem Leben erweckt

Im letzten Sommer erweckte Blatten-Belalp Tourismus den Hexenpass zu neuem Leben. Hierbei können auf Wanderungen in der Region Naters, Mund und Belalp Hexengoldstücke gesammelt werden. Zu erreichen sind dabei verschiedene Auszeichnungen wie der Hexenlehrling oder der Hexenmeister, die mit einer Medaille belohnt werden. Zugleich kann an einer Verlosung mit wertvollen Preisen teilgenommen werden.

Der Sommer-Hexenpass fordert Kinder auf, die Naturlandschaft am Tor zum UNESCO-Welterbe zu besuchen und kennen zu lernen. Gratis zu erhalten ist der Hexenpass im Tourismusbüro in Blatten oder im WNF in Naters.

pd/map

25. Juni 2018, 09:29

