Eröffnung der neuen Beratungsbank Gampel-Raron

Nach vier Monaten Umbau konnte am vergangenen Samstag in Gampel die neue Beratungsbank eingeweiht werden. Mit dem Umbau wurde auch das Konzept der Bank Gampel-Raron angepasst.

Am Tag der offenen Tür besichtigten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die neuen Räumlichkeiten. Die Rückmeldungen der Gäste seien positiv ausgefallen, das neue Konzept komme an, so Karl Bregy, der ab dem 1. Juli die operative Führung der Bank übernimmt.

Da das Bedürfnis nach umfassenden und individuellen Beratungen in Finanzfragen steige, habe man den Beratungsservice in der Raiffeisenbank Gampel-Raron ausgebaut und die Infrastruktur modernisiert, wird Verwaltungsratspräsident Christoph Ceppi in einer Mitteilung zittiert.

Im Zentrum der Beratungsbank stehen moderne Beratungszimmer. In den Räumlichkeiten sollen die Kunden individuell informiert und beraten werden. Sämtliche Bargeldgeschäfte kann man weiterhin über die Geldausgabe- und Geldeinzahlungsautomaten ohne Wartezeiten abwickeln.

29. Juni 2018, 15:15

