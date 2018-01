Kuns auf Zeit. In der Mediathek in Sitten kann man Werke von Walliser Künstler ausleihen. Foto: zvg

Die Mediathek Wallis eröffnet die erste Artothek in einer Westschweizer Bibliothek im Zentrum Les Arsenaux in Sitten. Basierend auf der Idee, Kunstwerke auszuleihen, möchte die Mediathek die zeitgenössischen Künstler fördern, das Kunstschaffen unterstützen und zugleich Kunst in unsere Lebensräume bringen.

In der Schweiz gibt es erst wenige Artotheken. In der Westschweiz übernimmt die Mediathek Wallis sogar eine Pionierrolle, indem sie ihrem Publikum einen solchen Bereich zur Verfügung stellt. Die Philosophie ist es, den Zugang zur Kultur zu fördern und die zeitgenössische Kunst zu verbreiten, indem die Mediathek für ihr Publikum einen Bestand an Kunstwerken, einen dafür geeigneten Bereich sowie ein langfristiges Vermittlungsprogramm bereithält. Ziel ist es, eine neue Verbindung zwischen Kunstwerk, Künstler und Publikum zu schaffen, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung des Kantons.

Die Sammlung der Artothek zählt zurzeit mehr als 350 Werke aus den vergangenen 20 Jahren. Es sind sowohl Multiple (Kunstdrucke, Lithographien, Siebdrucke, Fotografien) wie auch Einzelstücke (Zeichnungen, Aquarelle, Collagen) professioneller Künstler. Die Sammlung wird jedes Jahr erweitert.

Die Ausleihe eines Kunstwerks gestaltet sich sehr einfach. Interessierte wählen das Werk einfach aus dem RERO-Online-Katalog oder direkt vor Ort aus und registrieren danach die Ausleihe mit ihrer Bibliothekskarte an der Ausleihstation. Die Kunstwerke können für drei Monate ausgeliehen werden, eine Verlängerung um weitere drei Monate ist möglich.

pd/noa

10. Januar 2018, 16:06

Artikel teilen