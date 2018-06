Erste Hitzwelle überrollt die Schweiz

Zum Wochenende erreicht eine Hitzewelle die Schweiz. Die Temperaturen steigen verbreitet auf über 30 Grad an, dazu gibt es viel Sonnenschein und nahezu keine Gewitter. Glaubt man der Bauernregel zum Siebenschläfertag, wird damit der Grundstein für einen Hitzesommer gelegt.

Wie MeteoNews mitteilt, wird auf das Wochenende hin eine Hitzewelle in der Schweiz erwartet. Die Temperaturen steigen verbreitet auf über 30 Grad an, und der Himmel zeigt sich nahezu wolkenlos. Auch die Gewitterneigung ist bis auf einzelne mögliche Hitzegewitter gering. Bis mindestens Dienstag, möglicherweise auch länger, halten sich diese trockenen und heissen Bedingungen. Danach erwartet die Schweiz schwül-warmes Wetter, die Temperaturen sind weiterhin sommerlich, jedoch ist mehr feuchte Luft vorhanden. Dadurch bilden sich vermehrt Quellwolken, welche durch die enorme Kraft der Sonne das Potenzial für heftige Gewitter bergen.

Dieser hochsommerliche Start in den Juli weist nach einer alten Bauernregel auf einen heissen und trockenen Sommer hin. Die Regel lautet: «Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag», und besagt, dass das Wetter am 27. Juni ein Hinweis auf das Wetter der kommenden sieben Wochen sei. Durch die gregorianische Kalenderreform stimmt das Datum jedoch heute nicht mehr, tatsächlich findet der Tag nämlich erst am 7. Juli statt. Statistisch gesehen trifft die Bauernregel im Alpenraum tatsächlich auf 60 bis 80 Prozent der Fälle zu. Schenkt man der Regel also Glauben und betrachtet man das die aktuelle Wetterentwicklung, steuern wir geradewegs auf einen Hitzesommer zu.

27. Juni 2018, 19:00

