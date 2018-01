Kleinere Überschwemmungen im Wallis

Vereinzelte Keller in Gampel füllen sich mit Wasser. Foto: 1815.ch

Die heftigen Regenfälle, die seit Sonntag in den Ebenen niedergegangen sind, haben an diesem Montagmorgen auf einigen Strecken im Wallis zu Überschwemmungen geführt. Eine der Strassen, die zum Krankenhaus in Sitten führt, ist aus diesem Grund gesperrt.

In Sitten wurde die Strasse Grand-Champsec für den Verkehr gesperrt, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt. Damit ist einer der Zufahrtswege zum Krankenhaus in Sitten derzeit nicht mehr befahrbar. Auf der Südseite der Kaserne erforderte ein Schlammlawine die präventive Evakuierung von zwei Häusern, berichtet der «Nouvelliste».

Zwischen Sitten und Savièse meldet ein Internetnutzer zudem eine Überschwemmung an der Tornanche-Brücke.

Auch in der Industriezone westlich von Turtmann haben sich aufgrund der anhaltenden Regenfälle kleinere Seen gebildet. In Gampel sind teilweise ganze Felder voll mit Wasser, vereinzelte Keller stehen ebenfalls unter Wasser.

Wie MeteoNews berichtet, werden pro Quadratmeter insgesamt etwa 40 bis 80 Liter Niederschlag erwartet.

22. Januar 2018, 09:31

