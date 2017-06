Erste Sitzung «extra muros» in Leukerbad

Auf Einladung des Kantons Wallis hat die Fachkonferenz der Schweizerischen Hochschulkonferenz ihre erste Sitzung «extra muros» am Donnerstag und Freitag in Leukerbad abgehalten. Den Mitgliedern wurde unter anderem die Walliser Hochschullandschaft und die Rolle des e-Learnings vorgestellt.

Die Fachkonferenz, die als Vorbereitungsorgan der Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHK) arbeitet, hielt zum ersten Mal am Donnerstag und am heutigen Freitag ihre ordentliche Sitzung «extra muros» in Leukerbad ab. Der Kanton Wallis hat die Mitglieder zu dieser Premiere eingeladen.

Die beiden Arbeitstage starteten mit einer Entdeckungswanderung durch den Kurort, bevor das Programm mit der ordentlichen Sitzung der Fachkonferenz fortgesetzt wurde. Stefan Bumann, Chef der Dienststelle für Hochschulwesen und Vertreter des Wallis, stellte am Freitagnachmittag die Walliser Hochschullandschaft vor. Das Rektorat der universitären Fernstudien Schweiz (FS-CH), begab sich ebenfalls nach Leukerbad, um die Besonderheiten der universitären Fernstudien und die strategische Wichtigkeit eines Angebots in e-Learning im Walliser und gesamtschweizerischen Umfeld aufzuzeigen. Der Abschluss der Konferenz fand in Anwesenheit von Staatsrat Christophe Darbellay, des Vorstehers des Departements für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) statt, welcher die Schlussrede hielt.

Die Fachkonferenz steht unter dem Vorsitz von Valérie Clerc, Leiterin des Generalsekretariats der Schweizerischen Hochschulkonferenz und setzt sich aus den vierzehn Leitern der Hochschulämter zusammen, die in der Hochschulkonferenz vertreten sind. Neben den Vertretern des Bundes und der Kantone nahmen ebenfalls die Vertreterin der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz sowie als eingeladene Gäste die Vertreter von Swissuniversities und des ETH-Rates Einsitz in diesem Gremium. Die Fachkonferenz fungiert als vorbereitende Instanz der Hochschulkonferenz, welche in der Regel vier Mal jährlich tagt.

pd/map

23. Juni 2017, 15:16

Artikel teilen