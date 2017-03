Erster Schweizer Inner Wheel Primeli-Tag

Am letzten Wochenende wurde zum ersten Mal ein nationaler Tag des Service-Clubs Inner Wheel Schweiz-Liechtenstein ausgerufen. Die 44 Clubs in der Schweiz zeigten sich der Öffentlichkeit, um ihr soziales Schaffen vorzustellen. Auch im Oberwallis, fand am Samstag auf dem Sebastiansplatz in Brig der Primeli Verkauf zugunsten der Schweizerischen Rotkreuz Ferien 2017 im Kinderdorf Fiesch statt.

Die Oberwalliserin Marlis Chanton, welche dieses Jahr Governor von Inner Wheel Schweiz ist, lancierte den ersten nationalen Inner Wheel Tag. Der Oberwalliser Club beteiligte sich fleissig an dieser Aktion, bei der es auch darum geht Inner Wheel hierzulande bekannter zu machen und die diversen Sozialprojekte, welche der Club unterstützt.

Der Erlös des ersten Primeli-Tages geht zu Gunsten der SRK Ferien in Fiesch, welche 2017 zum zweiten Mal im Oberwallis stattfinden. Es geht hierbei um Flüchtlingskinder aus Flüchtlingsfamilien verschiedenen Alters und aus verschiedenen Landesteilen, welche daran teilnehmen. Es gibt französisch-, deutsch- und italienisch sprechende Kinder, die unbeschwerte Tage bei uns im Wallis verbringen können.

06. März 2017, 11:25

